دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن تعدد الأقطاب لا يمنع التكامل في الأدوار وقد يغني العلاقات الدولية، مؤكدا على أهمية البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون إيمانهم بنجاعة النظم والآليات الأممية القائمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمير قطر بمنتدى الدوحة، حيث قال: "يجب تكثيف الجهود المخلصة في وضع تصورات جديدة للمرحلة القادمة، ولا سيما بعد أن بانت عواقب التخلي عن الشرعية والقانون الدوليين في أكثر من مكان بما في ذلك منطقتنا".

وتابع قائلا وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "لقد تشوشت الرؤية الأممية المشتركة التي بدت واضحة في بداية الألفية الجديدة، سواء لناحية الشرعية الدولية وقضايا الفقر والبيئة والمناخ، أم فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب".

ولفت الشيخ تميم بن حمد إلى أن "ميليشيات مسلحة استفادت من صراعات المحاور وتعقدت عملية محاسبة مجرمي الحرب"، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة بين "الفقر والحروب وتفاقم قضايا اللجوء والهجرة".