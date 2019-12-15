الأمن اللبناني ينشر فيديو مهاجمته بمفرقعات ويكشف حصيلة الجرحى

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان، مقطع فيديو يظهر مهاجمته من قبل متظاهرين بمفرقعات وألعاب نارية، مطالبا بوقف هذه الاعتداءات والا "سيضطر لاتخاذ اجراءات اضافية وأكثر حزماً".

جاء ذلك في تغريدة لقوى الأمن اللبنانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: " فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب"، لافتا في تغريدة منفصلة إلى أنه وحتى نشر التغريدة بلغت "حصيلة الاصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم الى المستشفيات هي 20 عنصراً إضافةً إلى جرح 3 ضباط ما عدا اصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانياً".

وشهدت احتجاجات السبت في بيروت، تصعيدا إثر هجوم عدد من الملثمين على المتظاهرين في ساحات العاصمة الرئيسية واعتدائهم على عدد منهم، وتهجمهم على قوى الأمن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة من بيروت مواجهات بين المحتجين وحرس مجلس النواب، إذ قامت الشرطة بأطلاق الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.