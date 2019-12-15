نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

مظاهرات في الجزائر ضد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح المعين حديثًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ العاهل المغربي، محمد السادس، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، الأحد، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد الدعوة لفتح صفحة جديدة بين البلدين.

وقال العاهل المغربي في رسالته لرئيس الجزائر: "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف الملك محمد السادس قائلا: " إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".

وكان قد فاز تبون بالانتخابات الرئاسية بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج التي أسفرت عن حصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين، وفقا للنتائج الأولية.

ولا تزال تمر العلاقات المغربية-الجزائرية بفترة من الفتور الذي استمر عقودا طويلة على خلفية قضية الصحراء الغربية التي يدعي كل بلد ملكيته لها.