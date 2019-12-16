نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورة لاحتفالات أعياد الميلاد في سوريا ووجه رسالة للسوريين نهاهم فيها عن السماح للإرهاب بإفساد أجواء العيد.

وقال أدرعي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت صورة من سوريا: "التحضيرات لعيد الميلاد في الشرق الأوسط بلشت، وهاي الصورة من سوريا بتعرض أجواء الميلاد الرائعة".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته قائلا: " تمنّى تحتفلوا بسلام مع حبايبكو، وما تخلوا الإرهاب يطفي أنوار العيد"، على حد تعبيره.

وتشن إسرائيل بين الفترة والأخرى ضربات عسكرية على عدد من المواقع في محافظات سورية مختلفة وتقول إنها تستهدف إمدادات أسلحة أو مواقع تستخدم لاستهداف أمنها القومي.

وتعترض إسرائيل على الوجود الإيراني في سوريا وتعتبره خطرا عليها، وتطالب بالخروج الإيراني الكامل من هذا البلد الذي مزقته الحرب خلال السنوات الـ8 الماضية.