نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج، معتبرًا أنها "لا تملك إرادة حرة"، وأنها "أسيرة الميلشيات الموجودة في العاصمة طرابلس".

وأكد الرئيس المصري في مداخلة له في إحدى جلسات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ السياحية، الأحد، أن "الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا"، على حد وصفه.

وأضاف السيسي "كان أولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه"، بحسب تعبيره.

واعتبر الرئيس المصري أن استعادة الأمن في المنطقة سواء في سوريا أو لبيبا أو العراق، يتوقف على "استعادة الجيوش الوطنية بتوجهاتها الوطنية ودورها الحقيقي".

ووصف عبد الفتاح السيسي ليبيا بأنها "أصبحت دولة معبر لانطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

تأتي تصريحات السيسي فيما أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا والتي تدعمها مصر، بدء عملية عسكرية واسعة لدخول العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبي المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج.

وكانت الحكومة المصرية واليونانية والقبرصية، عارضت مذكرتي تفاهم بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا حول النفوذ البحري في البحر المتوسط، والتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس.

ووصفت الخارجية المصرية الاتفاق التركي الليبي، في بيان لها قبل أيام، بـ"غير الشرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي".