الجيش اللبناني يُعلن إصابة 9 من عناصره خلال تقديم المؤازرة لقوى الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 9 من عناصره إثر تقديم المؤازرة لقوى الأمن الداخلي نتيجة وقوع أعمال شغب في العاصمة، بيروت، الأحد، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإثنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه إن أعمال شغب وقعت في بيروت، الأحد، تخللها اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ورمي المفرقعات باتجاه قوى الأمن الداخلي، ما تطلب تقديم مؤازرة من قبل وحدات من الجيش.

وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات تمكنت من إعادة الأمور إلى طبيعتها وبسط الهدوء في المنطقة التي شهدت أعمال شغب، وأسفرت العملية عن إصابة 9 عناصر من الجيش.

وكانت قد شهدت بيروت مناوشات بين المتظاهرين وقوى الأمن على مدار اليومين الماضيين، ازدادت حدتها في محيط مجلس النواب، بعد أن حاول عدد من المحتجين الدخول إلى ساحة المجلس.

وظهرت مجموعات ملثمة في العاصمة اللبنانية اعتدت على المتظاهرين وقوى الأمن وكانت تطلق شعارات "طائفية" وسط اتهامات لعدد من الأحزاب اللبنانية بإشعال الساحة قبيل الاستشارات النيابية.