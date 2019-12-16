نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة، الإثنين، وأطلعه الأخير على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وطرح الجانبان خلال اللقاء أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية وقد أطلع هنية أمير قطر على أبرز تطورات الشأن الفلسطيني و"الحصار الجائر" الذي يتعرض له قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

من جانبها نشرت الحركة تفاصيل أكثر عن اللقاء، عبر موقعه الرسمي، وأشارت إلى أن وفدها أطلع الشيخ تميم بن حمد على آخر التطورات السياسية ومنها قضية القدس واللاجئين و"محاولات تصفية القضية الفلسطينية سياسيا"، وفقا لحماس.

وناقش الطرفان تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وقد استعرض هنية والوفد المرافق له ما قدمته الحركة في هذا الصدد، عبر "توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة" في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و"إعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية"، وفقا للحركة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصريحات قطرية رسمية حول فتح بابا المفاوضات مع السعودية لحل الأزمة وحدوث تطور "طفيف" فيها، وفقا لوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان قد وصف وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، حركة حماس بـ"المتطرفة" عام 2018، في حين تصنف إسرائيل الحركة "إرهابية".