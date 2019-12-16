دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أمرت النيابة العامة في السعودية، بالقبض على أشخاص "أساءوا للقيم الدينية والآداب العامة"، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية محلية.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة".

وأضاف بيان النيابة السعودية، المنشور في عدد من الصحف السعودية، الأحد، أن ذلك يأتي "استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد المصدر أن النيابة السعودية "تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لشاب وفتاة يبدو من ملامحهما أنهما سعوديان، ويطالب الشاب الفتاة بخلع العباءة التي كانت ترتديها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هذا المقطع الذي يكرر فيه الشاب عبارة "هذا زمن الترفيه"، في إشارة إلى فعاليات هيئة الترفيه السعودية التي تنظم عددًا من الحفلات الموسيقية والفنية في عدة مدن سعودية.