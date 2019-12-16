دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الإعلامي السعودي، عبد الحميد الغبين، الإثنين، أن السلطات السعودية قامت بسحب جنسيته دون أن يعرف الأسباب، مشيرا إلى أنه يحترم القرار ويبقى على السمع والطاعة.

ونشر الغبين تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر قال فيها: "ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

من جانبه، كتب الصحفي الإسرائيلي شمعون آران تغريدة قال فيها إن السلطات السعودية سحبت الجنسية من الغبين، لافتا إلى أن الأخير من دعاة السلام بين السعودية وإسرائيل ومن مؤيدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الإعلامي السعودي كان من أبرز الدعاة لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، كما أنه رحب في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها له باجتياح إسرائيل جنوب لبنان من أجل القضاء على حزب الله.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) مقطع فيديو للغبين استعرض فيه الفوائد التي ستجنيها السعودية من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.