السيسي عن مفاوضات "المصالحة الخليجية": موقف قطر لم يتغير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن موقف قطر من النقاط الخلافية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يتغير، معربا عن أمله في "نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة"، فيما يتعلق بالمفاوضات التي أعلنت قطر أنها تجريها مع السعودية للوصول لما بات يعرف بـ"المصالحة الخليجية".

وأكد السيسي، في لقائه بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، الاثنين، أن "موقف الدوحة لم يتغير، وأن هناك 13 شرطا تم وضعها وحتى الآن لم يحدث شيء"، وتابع "نتمنى نجاح أية جهود صادقة لنصل إلى التزامات دائمة".

تصريحات الرئيس المصري، والتي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الحكومية، جاءت في وقت أعلن فيه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاتفاق على الأمور الأساسية فيما يتعلق بحسن الجوار مع السعودية.

وأضاف وزير الخارجية القطري في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، الاثنين، أن المفاوضات مع السعودية لم تتطرق إلى الشروط الـ13 التي حددتها مصر والسعودية والبحرين الإمارات في يونيو حزيران 2017، لإنهاء المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة.

وشدد وزير خارجية قطر على "عدم وجود أي شروط للمصالحة"، معتبرًا أن "الشروط الـ13 الأولية سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط وهذه الشروط تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى"، على حد وصفه.