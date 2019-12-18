إمام الحرم المكي السابق يرد على مغرد وصفه بـ"العبد"

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، على مغردة وجه له انتقادات شديدة اللهجة مطلقا عليه وصف "العبد" وأنه "لم يحرر بعد".

الهجوم جاء من حساب صفحة غير معرفة تحت اسم محمد بن عبدالعزيز، وقال فيها مخاطبا الكلباني: "إلا أنت للحين عبد ولا حرروك ومو راضي تتحرر؟!! ولا العبيد حريتهم بعد تحريرهم أن يفوا لملاكهم السابقين!! من أنت؟ وليش تطلع عالعلوم وتدعي العلم وهذي حياتك بالشكل هذا؟!! أحذف حسابك ولا أحلق لحيتك ولا تخلي العالم تتابعك وانت تدري انك ضالة الإسكان! وببتحاسب يا {ولا تزر وازرة وزر أخرى}".

من جهته رد الكلباني على التغريدة قائلا: "مشكور أيها الحر الأبي، وموعدنا الأول في المحكمة الجزائية"، وذلك قبل ورود تعليقات وردود تلفت إلى أن حساب محمد بن عبدالعزيز ليس سعوديا وأنه "يدار من قطر".

وعلق صاحب حساب Majed f-Alsعلى الموضوع ذاته بالقول: "انت للأسف يا شيخ السبب المباشر لتطاول الاخرين عليك مع الإنكار لكلمة عبد"، ليرد عليه الكلباني قائلا: "يعني يجوز التطاول على من خالف رأيك؟"