الحريري "لن يكون مرشحًا" في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه لن يترشح لشغل المنصب في الحكومة المقبلة.

وأكد الحريري، في بيان عن مكتبه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء، أنه "لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه غدا للاستشارات على هذا الأساس".

يأتي إعلان الحريري، قبل ساعات من المشاورات النيابية التي ترعاها رئاسة الجمهورية في لبنان، لتشكيل الحكومة المقبلة، والمقررة، الخميس 19 ديسمبر كانون الأول.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن تأجيل المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة حتى الخميس، بناء على طلب الحريري الذي قدم استقالته من منصبه قبل أسابيع، استجابة للاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويعتصم المئات في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدًا عن نظام المحاصصة السياسية المعمول به في لبنان.

وبدأت المظاهرات في أكتوبر تشرين الأول الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد، فيما تواجه مفاوضات تشكيل الجكومة تعثرًا كبيرًا بعد اعتذار عدد من الأسماء المرشحة لشغل المنصب.