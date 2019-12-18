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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز موضوع القمة الإسلامية المصغرة التي تستضيفها ماليزيا، في كوالالمبور، الأربعاء، على قائمة الموضوعات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرزت زاوية إفشال القمة من قبل المملكة العربية السعودية بعد عدم ورود اسمها بين قائمة الدول المشاركة وفقا لوكالة الأنباء الماليزية التي ذمرت كلا من قطر وتركيا وإيران إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية.

وتصدر وسم "قمة الضرار" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني بتغريدة على هذا الوسم: "اي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟"

من جهته قال الأمير السعودي، سطام بن خالد بتغريدة: "قمة الضرار فشلت وتبددت أحلام الصغار.. أي قمة لا تتصدرها المملكة العربية السعودية.. فإنها تفشل قبل أن تبدأ ... هذه هي الحقيقة"، الأمر الذي دفع بالإعلامي القطري، عبدالله العذبة للتعليق على تغريدة الأخيرة قائلا: "وضح لنا يا سطام عن أي دور سعودي تتحدث؟؟"

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على هذا الوسم: