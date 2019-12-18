نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني، تحت شعار أطلقته اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني تحت اسم "المعالي الكايدة" حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من المناطق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور نقلها تلفزيون قطر الرسمي، لأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد خلال تأديته العرضة بالسيف ضمن فعاليات اليوم الوطني لقطر.

الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، نشر بتغريدة تعليق على مقطع فيديو لمركز دريمه لتكين الايتام، قائلا: "لو بتجيبون هدية حق اليوم الوطني القطري.. ايش بتجيبون؟".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء ومغردون على صفحاتهم في هذه المناسبة: