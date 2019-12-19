نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2019

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة لرئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، يدعو فيها لحفظ قطر من "حقد الحاقدين"، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ حمد في تغريدته: "في ذكرى المؤسس نجدد الولاء لقائد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، ونكرر الله الوطن الامير، حفظ الله قطر من حقد الحاقدين".

تغريدة الشيخ حمد بن جاسم أتت بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر، الأربعاء، إذ أعلنت الدوحة تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس، مقيمة فعاليات عديدة برز منها أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد للعرضة قبل توجهه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة.

ونالت التغريدة أكثر من 4 آلاف تفاعل بعد نحو 12 ساعة على نشرها، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات وردت عليها: