نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية وكيف هددت الأخيرة باكستان لثنيها عن حضور القمة الإسلامية التي تستضيفها العاصمة الماليزية، كوالالمبور، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهام أردوغان جاء في تصريحات صحفية على هامش القمة الإسلامية التي يحضرها حيث قال إن السعودية استخدمت ملفي "ترحيل العمالة الباكستانية من المملكة وسحب ودائعها من البنك المركزي الباكستاني" وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأنقسم التفاعل النشطاء عل مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيد تصريحات أردوغان واستند عليها لمهاجمة السعودية وبين من هاجم أردوغان وأنه يبرر فشل القمة الإسلامية في ماليزيا لضعف التمثيل من قبل الدول الإسلامية.

ويذكر أن القادة الذين حضروا القمة الإسلامية في ماليزيا تمثلوا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالإضافة إلى رئيس وزراء الدولة المستضيفة، مهاتير محمد، وعدد من الشخصيات الإسلامية وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما علق به نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات أردوغان: