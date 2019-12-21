نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

فراغ سياسي بعد استقالة الحريري.. إلى أين يتجه لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد حزب القوات اللبناني على تقرير صحفي تحدث عن اتصال تلقته القوات من السعودية لعدم التصويت لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وقالت القوات اللبنانية في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في الحزب إنها لم تتلق اتصالا من المملكة تطلب فيه عدم التصويت للحريري، كما جاء في التقرير الذي نشره الصحفي نقولا ناصيف في مقاله.

وأكد الحزب نفيه التام لما جاء في التقرير معربا عن أسفه عن انضمام ناصيف إلى "فئة الصحافيين الذين يعممون معلومات لا تمت للحقيقة بصلة"، وفقا للبيان الذي نشرته القوات عبر موقعها الرسمي.

وكانت قد استقالت حكومة الحريري في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد 12 يوما على اندلاع احتجاجات واسعة في معظم أرجاء المدن اللبنانية.

وواصل الحريري مهامه كرئيس لحكومة تصريف أعمال وطرح اسمه ليُكلف بتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يُعلن عدم ترشحه لهذه المهمة، ويقع الاختيار على حسان دياب لتشكيل الحكومة.

وكان قد أعلن تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري عدم مشاركته في حكومة دياب بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما ذكره النائب في التيار، سمير الجسر، بعد لقاء الكتلة بدياب، السبت، إذ يصر الحزب على حكومة أخصائيين مستقلين.