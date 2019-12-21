دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرحب بالتقارب بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية"، مؤكدًا أنه "آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

تصريحات نتنياهو نقلها حساب مكتبه الرسمي في تويتر باللغتين العربية والإنجليزية، في معرض تعليقه على تغريدة نشرها وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضمنت رابطًا إلكترونيًا لما كتبته صحيفة "سبكتاتور" البريطانية بعنوان: "إصلاح الإسلام: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط".

"سبكتاتور" قالت إن هناك قصة جديدة تتشكل في الشرق الأوسط، حيث يتم رسم خرائط جديدة للعقل الإسلامي تنحي الكراهيات القديمة لإسرائيل جانبًا، مُوضحة أنه إبان حقبة الستينات وحد الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر العرب تجاه معاداة إسرائيل، لكن الآن يُغير جيرانها العرب السنة مسارهم، حسب الصحيفة.

ورأت الصحيفة البريطانية أن تخلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إبان قيام ثورة العام 2011، ودعمه للثورة في سوريا جعلت "الحكومات العربية المعتدلة تنظر إلى إسرائيل كشريك تجاري وأمني"، وعدم الوثوق في الغرب.

وألقت "سبكتاتور" الضوء على لفتة استقبال البابا فرانسيس في فبراير شباط الماضي على هامش "عام التسامح" في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إعلان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن بناء "بيت العائلة الإبراهيمية"، الذي يضم كنيس وكنيسة ومسجد داخل مجمع واحد.