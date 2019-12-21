نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

كيف أثرت العملية العسكرية التركية على الأكراد في شمال سوريا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، كل من روسيا والصين بسبب رفعهما حق النقض "الفيتو" في وجه مشروع قرار بمجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لفصائل المعارضة السورية في الشمال، واصفا خطوتهما بـ"المعيبة".

وقال بومبيو في بيان السبت: "روسيا والصين اللتان قررتا أن تأخذا موقفا سياسيا بمعارضة هذا القرار، أياديكما ملطخة بالدماء"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "قررت الدولتان بدلا من ذلك توفير الغطاء والدعم لشريكهما في دمشق، وذلك وضع حياة ملايين المدنيين الأبرياء على المحك في ذروة الشتاء، بينما تهددان حياة المدنيين عبر دعم نظام الأسد والجيش الروسي".

ورأى بومبيو أن القرار كان من شأنه المساعدة على وصول المساعدات إلى 4 ملايين لاجئ سوري على الأقل.

وكان سيسمح القانون الذي نقضته روسيا والصين بإيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا والعراق، وتضمن تمديد فترة إيصال المساعدات إلى 12 شهرا إضافيا، على أن تنطلق المساعدات من نقطتين في تركيا وأخرى في العراق.

بالمقابل، دعمت موسكو إلى إيصال المساعدات عبر نقطتين تركيتين لمدة 6 أشهر وقدمت مقترحها الخاص.

وقد جادلت روسيا والصين أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تشهد تحسنا، وهو الأمر الذي لا تتفق معه واشنطن.