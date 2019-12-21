توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، رسالة إلى "هل العوجا واخوان نورة" في إشارة إلى المملكة العربية السعودية، بعد مرور نحو 8 سنوات على دخول قوات درع الجزيرة للبحرين عقب الأحداث التي شهدتها المملكة العام 2011.

وقالت الشاعر وفقا لمقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "سعيدة جدا بتواجدي في المملكة العربية السعودية وفي الرياض، الصراحة أنا انتظرت هذه اللحظة 8 سنوات و8 شهور و17 يوم، تحديدا من 15 مارس 2011 لما دخل درع الجزيرة البحرين وشفنا خوان نورة وهل العوجا، بكينا لحظتها وما زالت العبرة تخنقني وأنا أتذكر اللحظة.."

وتابعت قائلة: "كنت أتمنى أوقف على أرض الرياض وأقول شكرا لكل سعودي بدءا من الراحل اللك عبدالله خادم الحرمين الشريفين طيب الله ثراه مرورا بكل سعودي بكل امرأة وكل رجل لكل من رفع كفه بالدعاء للبحرين في هذيك الفترة، لم ولن ننسى هذا الفضل.."

وأضافت: "لا ينكر الفضل إلا كل خوان، وهذا يعني قدر الدول العظمى الدول الكبرى ان يناطحوها أقزام ودائما يحاولون يقللون ويطعنون بالي تقدمه هذه الدول، المملكة العربية السعودية حملت مسؤوليتها بكل أمانة واعطت للأمة العربية والإسلامية بل وللإنسانية وخيرها سابق، وما ينكر هذا الفضل إلا كل خوان.."