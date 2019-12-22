عمرو أديب يعلق على فيديو "تجاهل" أردوغان لتميم في القمة الإسلامية

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

مهاتير لـCNN: الحرب مع إيران قد يكون أسوأ من الحرب العالمية

مهاتير محمد يقود آلاف الماليزيين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بعد تحويل 700 مليون دولار إلى حساباته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، القمة الإسلامية التي استضافتها العاصمة الماليزية، كوالالمبور، واصفا إياها بـ"قمة المساخر" على حد تعبيره، وملقا الضوء على ما يعنيه غياب مصر والسعودية عنها.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "الدول الموجودة دي، قدموا ايه للعالم الإسلامي دما أو مالا، الأربع دول أو ثلاثة منهم عشان منبقاش متجنيين أخذوا مال وأخذوا دم من العالم الإسلامي، أي حاجة لشق الدنيا، أي حاجة لعمل أحلاف وبعدين خلصوا المؤتمر تسألهم عملتوا ايه؟ يقولولك احنا مش حنوصل لأي حاجة سياسية، طيب القضية الفلسطينية أخبارها ايه؟ طيب القضية السورية أخبارها ايه؟ طيب القضية العراقية أخبارها ايه؟ واللبنانية؟ يقولولك لأ احنا ناويين نعمل الدينار الذهبي، دينار ذهبي ايه يا ابني؟"

وأضاف: "طبعا شوف أردوغان وهو داخل يطنش تميم ما يقابلوش ولا يشوفه، فالناس تقولك ازاي مشافش تميم؟ يا جدعان مش أردوغان الي ما بسشوفش تميم، العالم العالم كله ما بيشوفش تميم هو مش بالطول مش بالحجم مش طوله هو الي بيخليه يتشاف أردوغان عداه ولا كأنه هنا كأنه خيال مش موجود.. ماذا قدم تميم للعالم الإسلامي غير مساندة لجماعات إرهابية.."

وتابع أديب قائلا: "انزل العالم الإسلامي واسأل يعني ايه تتعمل قمة مفيهاش السعودية ومصر، طبعا بقى مساخر، يعني القمة دي فيها مساخر، القمة دي فيها كل رموز الإرهاب في العالم، كل رموز الغرهاب الإعلامي وغير الإعلامي وكل العصابات الي بتهدد العالم الإسلامي كانت موجودة.."