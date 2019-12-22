قرقاش يغرد عن "بلاء" حكومات همها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن المنطقة ابتليت بخطاب ديني محسوب على حكومات تهدف إلى توسيع نفوذها في العالم العربي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ابتليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي".

وتابع في التغريدة ذاتها: "خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلا".

وفي الوقت الذي لم يسم قرقاش الحكومات المقصودة في تغريدته، إلا أن توقيت التغريدة يأتي بعد يوم واحد على انتهاء القمة الإسلامية التي استضافتها العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بحضور قطر وتركيا وغيران وغياب تمثيل عدد من القادة الإسلاميين سواء من الإمارات أو المملكة العربية السعودية او مصر واعتذار باكستان.