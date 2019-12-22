قوات حفتر تعلن ضبط سفينة تركية وتنشر صور جوازات سفر الطاقم

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

بين مصر وتركيا واليونان.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي تعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن ضبط سفينة تركية في المياه الإقليمية الليبية.

فيديو ::: عاجل : السرية البحرية سوسة تجر سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش قامت السرية البحرية المقاتلة سوسة أثناء قيمها بدورية فى المياة الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب اتفاقية الخيانة والعار بين تركيا وحكومة اللاوفاق تم القبض على سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك وتم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Saturday, December 21, 2019

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته في فيسبوك: "السرية البحرية سوسة تجر سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش.. قامت السرية البحرية المقاتلة سوسة أثناء قيمها بدورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية الخيانة والعار بين تركيا وحكومة اللاوفاق تم القبض على سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك".

عاجل : السرية البحرية سوسة تجر سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش قامت السرية البحرية المقاتلة سوسة أثناء... Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Saturday, December 21, 2019

وأضاف المتحدث أنه "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات".

وفي تدوينة أخرى نشر المسماري صورا تظهر جوازات سفر تركية تعود لثلاثة من أفراد طاقم السفينة، في حين نشر مقطع فيديو آخر للعملية.