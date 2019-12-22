نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي رجل الدين الإسلامي، محمد شحرور في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت، مثيرا بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

خبر وفاته نشره القائمون على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا فيه: "الدكتور محمد شحرور في ذمة الله.. ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة".

وعُرف شحرور بنظرته وتفسيراته المغايرة لما هو شائع بين رجال الدين وعلماء الشريعة الإسلامية، وغالبا ما أثارت آراءه جدلا سواء بين الدعاة أو بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لموقعه الرسمية فإن شحرور "بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970، وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة، واستمر بالدراسة حتى عام 1990، حيث أصدر نحو 13 كتابا ومؤلفا في مسيرته المهنية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول خبر وفاته: