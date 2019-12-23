أول تعليق لخطيبة جمال خاشقجي السابقة على بيان النيابة العامة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق لها بعد أن أعلنت السعودية عن النتائج الأولية لإجراءاتها الجنائية والقضائية فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، علقت خديجة جنكيز، الخطيبة السابقة لخاشقجي على ما تم الإعلان عنه واصفة إياه بـ"غير المقبول".

ونشرت جنكيز بيان النيابة العامة السعودية والذي تضمن إدانة 8 أشخاص بعملية القتل والحكم على 5 منهم بالإعدام، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وعلقت خطيبة خاشقجي السابقة على البيان الذي أصدرته السعودية الإثنين، قائلة: "بيان السعودية غير مقبول"، على حد تعبيرها.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم بالإعدام على 5 من المتورطين بشكل مباشر بعملية القتل، بالإضافة إلى فرض عقوبة السجن على 3 من المدانين بتهمة التستر على الجريمة بفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، علاوة على رد طلب المدعي العام بإعدام 3 أشخاص آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية.

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص وإخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة بحقهم، كما نوهت إلى أنها سوف تدرس الحكم وتنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.