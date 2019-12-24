دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري انتقادات إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصهره جبران باسيل وزير الخارجية السابق.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الحريري قوله في "دردشة مع الإعلاميين" الثلاثاء إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، مُضيفا: "لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل... يروح يدبر حالو، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

وأوضح رئيس الحكومة السابق أسباب رفضه العمل مع باسيل وعون، قائلا: "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام، وبيربحني جميلة".

ونفى الحريري لقاءه رئيس الوزراء المُكلف حسَان دياب قبل يوم واحد من تكليفه في 19 ديسمبر/كانون الأول من قبل الرئيس اللبناني، وقال عن ذلك: "كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

كما رفض تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه، الذي قال في حديثه لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية: "حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول إقناعه (الحريري) بقبول خيار التكليف... وما كان ناقص بعد إلا نبوس أيده، لكنه أصرّ على الرفض، خصوصًا بعد قرار (حزب) القوات اللبنانية بعدم تسميته".

وأضاف الحريري: "الرئيس نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار، إنما تعودت على إطفائها، ولست نادمًا على الإطلاق".

وأكد الحريري في الوقت ذاته رفضه "شيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد"، وأضاف قائلا: "لم أُسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".

كان الحريري استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي "تجاوبًا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع" بعد 13 يومًا من اندلاع الاحتجاجات في البلاد المُستمرة في البلاد ضد الطبقة السياسية الحالية.