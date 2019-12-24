نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة الرياض، الثلاثاء، القبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات التي شهدتها العاصمة السعودية مؤخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات بالرياض، ثم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات وفق نظام مكافحة التحرش بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المتحدث باسم شرطة العاصمة السعودية إلى أن عملية التحري والبحث تمت على ضوء تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قام به هؤلاء الأشخاص.

وتصدر وسم "القبض على متحرشين بالرياض" الأوسمة الأكثر تدولا على موقع في السعودية مساء الثلاثاء، وعلقت الكاتبة السعودية مها بنت شعلان قائلة: "من عرف العقوبة أحسن الأدب".

من جانبه، قال الإعلامي السعودي عبد الرحمن اللاحم عبر صفحته الرسمية على تويتر: "جميل جداً ملاحقة الخارجين على القانون و اقتيادهم للعدالة ، وسيكون أجمل لو تم التشهير بهم ، حماية للمنظومة القانونية والاجتماعية"، على حد تعبيره.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه القضية: