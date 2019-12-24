مقتل 8 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في شمال شرق سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي 8 أشخاص مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة، الاثنين، في منطقة سلوك التي تسيطر عليها تركيا في تل أبيض شمال شرق سوريا، وفقًا لوزارة الدفاع التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة لها على تويتر، أن 8 مدنيين من بينهم طفل وامرأة، قتلوا، "عندما نفذ إرهابيون هجومًا بسيارة مفخخة في منطقة سلوك في تل أبيض".

وحملت وزارة الدفاع التركية، وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، مسؤولية الهجوم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا، نفت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.

وقتل نحو 23 شخصا منذ إعلان وقف إطلاق النار، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا "نبع السلام" في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتسيطر تركيا على مساحات كبيرة من الشريط الحدودي في شمال سوريا شرق نهر الفرات، فيما بات يعرف بالمنطقة الآمنة والتي تسعى تركيا من خلالها إلى توطين عدد كبير من اللاجئين السوريين، وطرد القوات الكردية المتواجدة في تلك المنطقة، والتي تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية.