نشطاء يتداولون قصيدة لسعود القحطاني بعد تبرئته في قضية مقتل خاشقجي

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قصيدة قالوا إنها تعود لمستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، نظمها بعد إعلان النيابة العامة في السعودية تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشرت القصيدة تحت عنوان "براني اللي كـلـنـا باحتكامه".

كانت النيابة العامة في السعودية، أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لمدد يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت النيابة العامة السعودية مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري من التهم الموجهة إليهما، لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة السعودية.