نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف شقيق الناشطة السعودية المحتجزة لُجين الهذلول، عن سعيه لإقامة دعوى قضائية دولية ضد سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، وذلك في أعقاب تبرئته من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب وليد الهذلول في حسابه على تويتر، الاثنين، "كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بسبب جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لُجين؟"، مطالباً مساعدة من لديه خلفية بالموضوع.

وكانت علياء شقيقة لجين، في تغريدة لها على تويتر، "أتمنى أن يتم التحقيق مع سعود القحطاني، الذي حرص على تعذيب أختي لُجين والتحرش بها".

وتحتجز السلطات السعودية، الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، منذ أكثر من عام، فيما تواجه اتهامات تتعلق بنشاطها في حقوق الإنسان والتواصل بمنظمات حقوقية أجنبية.

وكانت النيابة العامة السعودية، برأت مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني من مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص لتورطهم في مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى السجن لـ3 آخرين لمحاولتهم التستر على الجريمة، بحسب النيابة العامة السعودية.