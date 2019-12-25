وزير العدل التركي: محاكمة "خاشقجي" لم تجر بشفافية ولا يمكن قبولها

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غل، محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنها "لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

ودعا وزير العدل التركي، الأربعاء، إلى "التحقيق بشكل شفاف وإلا لن يكون ممكنا اعتبار أن العملية القضائية اكتملت"، بحسب الأناضول.

وكانت السلطات التركية بدأت تحقيقاتها في قضية مقتل خاشقجي، حيث لقي مصرعه في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، قبل يومين، صدور احكام بالإعدام في حق 5 أشخاص متهمين بقتل خاشقجي، والسجن لـ3 آخرين بمدد متفاوتة يصل مجملها إلى 24 عامًا.

وبرأت المحكمة السعودية، مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب مدير الاستخبارات السعودية احمد عسيري لعدم كفاية الأدلة ضدهما.