جدال بين مغرد سعودي ومحام قال إن "أبناء خاشقجي يبذخون من دم أبيهم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المحامي محمود رفعت، ردودا واسعة بعد الانتقاد الذي وجهه لصلاح ابن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وتغريدته عن "انصاف" القضاء السعودي.

رفعت قال في تغريدة على صفحته بتويتر، ردا على جمال: "منذ فقدت إبني الوحيد عَدي منذ 10 سنوات وأنا أتلوع عليه خاصة وأن الله لم يرزقني بعده بأطفال، فقط حين رأيت أبناء جمال خاشقجي يبيعون دم أبيهم بهذه الخسة، عرفت أن الله له حكم خفية ويحرمنا من أشياء نظنها خير وهي شر ووبال يخلصنا منها.. معلومة: أبناء خاشقجي في أمريكا يبذخون من دم أبيهم".

صلاح كان قد قال في أول تغريدة له عقب بيان النيابة السعودية بقضية والده: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

المغرد السعودي، منذ آل الشيخ مبارك عقّب على تغريدة رفعت قائلا: "لكل شيء حكمة.. حرمك الله من إبنك و لم يرزقك بعده بأطفال رحمة بهم بأن لا يكون لهم أباً قذراً رخيصاً يوصمون بخيانته و دنائته و خسّته في حياتهم.." ليرد رفعت قائلا: "تركتك من أول الليل ولم أرد على سيل تغريداتك التي تتطاول علي بها، لكن يا عبده أنا ابن حضارة فشبعان لذا لا أبيع نفسي كما باع من أنت نسلهم أنفسهم منذ لورنس حين جعلوا أنفسهم مطية ولليوم.."