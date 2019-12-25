ساويرس يعلق على انتقاد للترفيه في السعودية: لها حق بالاستمتاع

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تعقيب إحدى المغردات حول "هوية" السعودية والفعاليات الترفيهي التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن من حق هذا البلد أن يفرح.

وقالت إحدى المغردات: "هو انا عندي رأي صادم في موضوع السعودية في الترفيه و الاستثمار و ....... طبعا محتاجة تتقدم بس في نفس الوقت تحافظ على هويتها .. اصل يعني دي مش أي بلد".

وأضافت المغردة قائلة: "دي فيها الحرمين الشريفين و المسجد النبوي الموضوع فعلا حساس ومحتاج شخصيات مثقفة وفاهمة مش يللا بينا نرقص في عشوائية".

وقال ساويرس ردا على المغردة: "كلام فارغ ...دي بلد زي اي بلد من حقها تفرح و تغنى و تستمتع زي باقي الدنيا و لو المثقفيين زيك ده رأيهم يبقي علي الارض السلام ".

وتشهد السعودية تغييرات شاملة على مستوى النشاطات الترفيهية فيها، إذ تقام عدد من الفعاليات في مدن سعودية عدة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة.