دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، على التهنئة التي نشرتها القنصلية الإماراتية في مدينة نيويورك الأمريكية بعيد الأنوار أو ما يُعرف بـ"حانوكا"، معبرا عن سروره بهذه التهنئة.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول الإسرائيلي على صفحته الرسمية بتويتر، ناشرا عددا من التهاني بهذه المناسبة إحداها من الإمارات، حيث قال: "بضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم. نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة ونأمل أن تشهد العلاقات بين إسرائيل والإمارات المزيد من النمو في عام 2020".

وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قد نشر سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر، قائلا: "2020 سيشهد علاقات عربية اسرائيلية علنية في عدد من الدول التي لم يسبق لها اعلان ذلك.. 2020 ذوبان القيادات الفلسطينية على الصعيد العربي والعالمي".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "حانوكا عيد صغير لليهود.. باركوا لهم حانوكهم".