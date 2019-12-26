دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الرئاسة المصرية، مقطع فيديو يبرز دور المرأة المصرية، والرؤية الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لدورها في المجتمع والتنمية.

فيديو - كلمات السيد الرئيس عن المرأة المصرية Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Wednesday, December 25, 2019

وقال السيسي في المقطع الذي نشرته الرئاسة على صفحتها بفيسبوك: "المرأة في مصر كان ليها دور دائما عظيم مش بس في عصرنا الحديث بل من 70 80 و100 كان ليها دور وطني عظيم، 2013 و12 دور عظيم جدا جدا تتحرك دون استدعاء من أجل الحفاظ على الهوية، هوية مصر، ومستقبل ولادها وأحفادها بعد كدة.."

وتابع السيسي قائلا: "نعطي المرأة الفرصة الحقيقية لأنها تكون مش تكمل بل تشارك الرجل في مصر.."

ويذكر أن العام 2017 شهد تولي سيدة لأول مرة منصب محافظ في مصر، وذلك بعد تصعيد المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة لتشغل منصب المحافظ، لتصبح بذلك أول سيدة في مصر تشغل هذا المنصب، كما كانت أول امرأة تشغل منصب نائب المحافظ.