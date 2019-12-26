رد رئيس تونس على أردوغان بعد "أشم رائحة دخان" بمؤتمر صحفي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتصريحه بأنه "يشم رائحة دخان" خلال مؤتمر صحفي في تونس، والأسلوب الذي رد فيه الرئيس التونسي، قيس سعيد، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس أردوغان قال خلال كلمته (شاهد عند الدقيقة 3:15) التي بثتها قناة تونس الوطنية: "بدأت الآن أشتم رائحة دخان، يبدو أن هناك مدخنين أيضا في تونس، وأنا في جميع المناسبات أوصي الإخوة بأن يكفوا عن التدخين وأنا بين قوسين أريد ان أبدي هذا الرأي وهذه المشاعر وأحييكم بكل مشاعر الأخوية والمحبة".

من جهته عقّب الرئيس التونسي على تصريح أردوغان، قائلا: "شكرا لكم على هذه المشاعر التي أبديتموها، لعلها رائحة الغداء التي تفوح أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص، أتمنى للجميع شهية طيبة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول زيارة أردوغان لتونس وتصريحاته عن رائحة الدخان: