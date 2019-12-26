نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2019

مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا وسوريا إيران بوقف قتل آلاف المدنيين في مدينة منطقة إدلب في شمال سوريا.

واعتبر الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، الخميس، أن تركيا تعمل جاهدة على وقف "المذبحة" في إدلب.

وكتب ترامب في حسابه على تويتر " روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك! تركيا تعمل جاهدة لوقف هذه المذبحة".

ولا تزال غارات النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران، مستمرة في قصف محافظة إدلب، على الرغم من اتفاق التهدئة منذ أسابيع، فيما يؤكد النظام السوري استمرار الغارات لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على تلك المناطق، بحسب وصفه.

وقالت منظمات إغاثية تركية إن نحو 120 ألف سوري فروا من نيران القصف في إدلب ومحيطها في اتجاه الحدود التركية.

وقدرت الأمم المتحدة، أن عشرات الآلاف من المدنيين فروا من منطقة معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أماناً في الشمال.