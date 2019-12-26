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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، مساء الأربعاء، عن تلقي وزيرها، يوسف بن علوي، لاتصالين هاتفيين من المملكة العربية السعودية وقطر للاطمئنان على صحة سلطان البلاد، قابوس بن سعيد.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدتين منفصلتين: "تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للاطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.."

وفي تغريدة منفصلة قالت الوزارة: "كما تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله اتصالا هاتفيًا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت تقريرا، الأحد، قالت فيه إن هناك "مناقشات جارية في البلاد السلطاني العماني حول خليفة محتمل للسلطان قابوس الذي حكم البلاد على لنحو 50 عاما، بعد تردي وضعه الصحي".

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله نشطاء حول هذه التقارير: