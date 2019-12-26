إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعتبر قوات الاحتياط ركيزة هامة لدى الجيوش النظامية، وهي عبارة عن قوات عسكرية تتألف من مدنيين مدربين تدريبا عسكريا نظاميا، حيث يتحولون وقت الحاجة إلى عسكريين في صفوف الجيش.

ولا تعتبر قوات الاحتياط بصفة عامة ضمن الكيان الدائم للجيش، إذ يتيح ذلك للدول تخفيض نفقاتها العسكرية في أوقات السلم، ولكن يتعين على هؤلاء الجنود الانضمام للقوات المقاتلة في أوقات التعبئة العسكرية للحروب وغيرها.

ويشكل جنود الاحتياط أحد العناصر الهامة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية، وفي هذا التقرير نرصد لكم أضخم 5 جيوش في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد جنود الاحتياط، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

يحتل الجيش المصري المرتبة الأولى في المنطقة والثالثة عشر عالمياً من حيث عدد الجنود غير الفاعلين في الخدمة، إذ يضم عدداً كبيراً من قوات الاحتياط تقدر بنحو 480 ألف جندي، متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة في هذا الجانب، وفقاً للموقع.

أما في المرتبة الثانية جاءت إسرائيل التي يضم جيشها 445 ألف جندي احتياط، كما يحتل جيشها المرتبة الرابعة عشر عالمياً في عدد أفراد هذه القوات.

ووفقاً لـ"غلوبال فاير باور" تأتي في المرتبة الثالثة تركيا بعدد 380 ألف جندي من قوات الاحتياط، متفوقة في هذا الجانب على إيران التي احتلت المرتبة الرابعة في هذه القائمة بقوات احتياط بلغ عدد أفرادها 350 ألف جندي.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كل من المغرب والجزائز، إذ يضم جيشا البلدين نحو 150 ألف جندي غير فاعل في صفوفهما.