نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019

باريس، فرنسا (CNN)— استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير طهران، بسبب اعتقال وصفته بأنه "غير مقبول" لاثنين من الأكاديميين الفرنسيين المحتجزين منذ شهور لدى إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه تم استدعاء السفير الإيراني إلى الوزارة، مُضيفًا أنه "تم تذكيره بمطلب فرنسا" بأن يتم إطلاق سراح الأكاديميين فاريبا عادلخاه ورولاند مارشال "دون تأخير" من قبل السلطات الإيرانية.

وفاريبا عادلخاه ورولاند مارشال باحثان في مركز ساينس بو للدراسات الدولية (CERI) في باريس، وتم احتجازهما في طهران منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي بباريس: "كما أكد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية مرارًا وتكرارًا، فإن سجنهما أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية ستواصل العمل بتصميم لضمان إطلاق سراحهما.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن عادلخاه، أضربت عن تناول الطعام، بينما قوبلت مطالب الأكاديميين بالتواصل مع القنصلية الفرنسية بالرفض حتى الآن.