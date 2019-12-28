تداول فيديو "تنبؤ وتحذير" القذافي من تركيا و"غزو عثماني" جديد

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، وتصريحاته التي حذر فيها من غزو تركي لبلاده.

وأعاد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي نشر المقطع على صفحته بتويتر، قائلا في تعليق: " خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العبري، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا".

ويأتي تداول تصريحات القذافي هذه في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق أمام قوات المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا والتي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي.

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان لإرسال جنود إلى ليبيا في الـ8 أو الـ9 من يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكدا: "سنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.. من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.