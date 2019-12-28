تركيان ضمن 61 قتيلا بانفجار انتحاري هز مقديشو بالصومال

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

أمريكا تشن واحدة من أشرس الغارات الجوية على حركة الشباب في الصومال وتقتل 150 مسلحاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت، مقتل اثنين من رعاياها في هجوم التفجير الانتحاري الذي هز العاصمة الصومالية، مقديشو، وأدوى بحياة 61 شخصا.

وقال السفير التركي في الصومال، محمد يلماز، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية: "إن السفارة تأكدت من وجود تركيين إثنين، بين الضحايا الـ 61، وفق معلومات أولية".

ووفقا للوكالة التركية "وقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين".

المتحدث باسم الحكومة الصومالية قال في تصريح لـCNN إن العديد من الطلاب كانوا من بين حصيلة القتلى.

وأعلنت حركة الشباب المجاهدين الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان منسوب.