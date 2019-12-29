مسؤول بإيران يؤكد ضرورة قبول السعودية بالشروط لاستئناف العمرة المفردة

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

بعد منعهم من الحج في مكة.. اتجاه الحجاج الإيران إلى كربلاء العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال سيد عبدالفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في إيران لشؤون الحج، إن بلاده تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لاستئناف العمرة وزيادة حصة إيران في مناسك الحج.

وأكد نواب وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على "ضرورة قبول السعودية الشروط الإيرانية كي يتم استئناف ايفاد المواطنين لأداء العمرة المفردة"، على حد تعبيره.

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "بعد المفاوضات مع مسؤولي الحج في السعودية تقرر ايفاد 100 ألف شخص من ايران لأداء فريضة الحج للعام القادم، كما تقرر تسقيف الطريق بين خيام الحجاج الايرانيين في منى إلى رمي الجمرات وكذلك ساعة تحركهم إلى الجمرات من الساعة 10 صباحا الى الثامنة".

وكان المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، قد قال في تصريحات سابقة له مطلع يوليو/ تموز الماضي، إن شعائر الحج تعتبر عملا سياسا إلى جانب كونها مناسك عبادية على حد تعبيره، لافتا بالقول: "لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين".