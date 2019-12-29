نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) شن القوات الأمريكية ضربات جوية ضد 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي في العراق وسوريا.

وقال بيان مساعد وزير الدفاع جونثان هوفمان، الأحد، أن الضربات جاءت ردًا على هجمات كتائب حزب الله المُتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، متوقعًا أن تؤدي إلى إضعاف قدرة الكتائب على تنفيذ هجمات مستقبلية.

وأوضح بيان مساعد وزير الدفاع أن الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع لحزب الله العراقي في العراق واثنين في سوريا، بينها مرافق لتخزين الأسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة التي تستخدمها الكتائب في التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد قوات التحالف الدولي.

واتهم بيان البنتاغون كتائب حزب الله بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك يوم السبت الماضي، الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني أمريكي، وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وقال البيان إن هناك صلة قوية للكتائب مع قوات فيلق القدس الإيرانية، وأنها تلقت الكثير من المساعدات القاتلة، التي استخدمتها لمهاجمة قوات التحالف الدولي في العراق.

وأشار البنتاغون إلى أن التحالف الدولي موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لضمان هزيمة داعش، وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن المحلية، مُؤكدًا أن احترام الولايات المتحدة وشركائها في التحالف السيادة العراقية لن يردع واشنطن عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد البنتاغون أنه يجب على إيران وقواتها التابعة وقف هجماتها على الولايات المتحدة وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، تفاديًا لأي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية.

يأتي هذا فيما أكدت مديرية الإعلام التابعة لقوات الحشد الشعبي وقوع الضربات الأمريكية، وذكرت أنها تمت بطائرات مُسيرة، حيث قصفت مواقع تابعة لقوات الحشد غربي محافظة الأنبار العراقية.