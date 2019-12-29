نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات السعودية إحباط عملية إرهابية كانت "وشيكة"، ومقتل مطلوبين أمنيًا وضبط ثالث بمدينة الدمام (شرق المملكة)، وضبط كميات من المواد الخام المُستخدمة في صناعة المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، الأحد، قوله إنه معلومات توفرت لدى الجهاز حول ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أنه تم رصد مركبة من طراز "فورد"، يقودها اثنان (سعوديا الجنسية) من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بالدمام صباح الأربعاء الماضي، موضحًا أنهما قُتلا بعدما رفضا تسليم نفسيهما زبادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن.

وأشار المُتحدث إلى أن القتيلين مطلوبان أمنيًا، وهما "أحمد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر". كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط مطلوب ثالث "تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

كما ضبطت السلطات السعودية مادة عجينية وزنها 5 كيلو جرامات داخل السيارة المُعدة للعملية الإرهابية، لافتة أن نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، إضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودي استمرارها "في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة".

وفي مايو/أيار 2015، فجر انتحاري نفسه قرب مسجد للشيعة في مدينة الدمام، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وحينها أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.