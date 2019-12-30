دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مُذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، ستحال إلى البرلمان، الاثنين المقبل، بعدما وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

تصريحات أوغلو جاءت لدى مغادرته مقر حزب "إيي" المعارض، في أنقرة، بعدما ناقش أمر المذكرة مع زعيمة الحزب، مرال أقشنر، التي أبلغته أن الحزب لم يحسم موقفه بعد تجاه إرسال تركيا جنودها إلى ليبيا.

وأشار أوغلو إلى أنه علم من مصادر بالرئاسة التركية أن المُذكرة سيتم إحالتها إلى البرلمان، وعليها توقيع أردوغان، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأشارت الأناضول إلى أن وزير الخارجية التركي التقى في وقت سابق من اليوم زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، لمناقشة مذكرة التفويض معه.

في حين قال نائب رئيس الحزب، أونال جفيك غوز، إنهم ينظرون بـ"نظرة سلبية" إلى تجاه تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

كانت وكالة أنباء الأناضول نقلت عن مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم قولها إنه سيتم التعجيل برفع المذكرة إلى البرلمان لتتم مناقشتها الخميس المقبل، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، زحفت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، من شرق البلاد، حيث تتمركز ما تسمى بـ"الحكومة المؤقتة"، إلى الغرب لانتزاع السيطرة من حكومة الوفاق على طرابلس.

وزادت حدة القتال في ضواحي طرابلس، بعدما أعلن حفتر "ساعة الصفر" في 12 ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة منذ بدء حملته على طرابلس، تزامنا مع تلاسن إقليمي بين مصر وتركيا واليونان، على خلفية توقيع أنقرة وحكومة الوفاق مُذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والمناطق البحرية.