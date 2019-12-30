6 بالسعودية و3 في الإمارات.. الحوثيون يعلنون توسيع أهدافهم العسكرية

نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، توسيع أهدافها العسكرية داخل ما وصفتهم بـ"دول العدوان"، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات واللتان تقودان تحالفًا دوليًا لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، الأحد، في مؤتمر صحفي في صنعاء، إن قواته قررت توسعة أهدافهم الهجومية لتشمل مراكز حيوية وحساسة "في دول العدوان"، وأوضح "لدينا 9 أهداف بالغة الأهمية منها 6 في السعودية و3 في الإمارات".

وشدد سريع، حسبما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، على جماعة الحوثي سترد بالمثل "على كل العمليات العسكرية للعدو وبما يتناسب مع كل عملية".

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين، بـ" استمرار الرد المشروع والمناسب، وذلك بضربات موجعة على ما تختاره القيادة من المستويات الثلاثة لبنك الأهداف"، بحسب وصفه.

تصريحات المتحدث العسكري للحوثيين، جاءت بعد إعلان قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في اليمن، الأحد، مقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 8 آخرين، وذلك بعد هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي خلال عرض عسكري في منطقة الضالع باليمن.

وقالت قوات الحزام الأمني في صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن الصاروخ انفجر "بعد ثوان" على انتهاء العرض العسكري.

وتسيطر جماعة أنصار الله الحوثية على مقاليد الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى، فيما تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا دوليًا لدعم الحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة.