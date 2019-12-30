نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

العبادي يكشف لـCNN موقفه من خامنئي ويبين دور إيران في العراق

طهران، إيران (CNN)-- حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الولايات المتحدة من "عواقب" استهداف المليشيات الشيعية المعروفة باسم كتائب حزب الله في العراق وسوريا والتابعة للحشد الشعبي.

وقال موسوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، الاثنين، "لقد أظهرت الولايات المتحدة بشكل علني دعمها للإرهاب وأظهرت إهمالها لاستقلال الدول وسيادتها الوطنية"، وأضاف موسوي، أنه "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية وتبعات الهجمات غير القانونية".

وأعلنت مليشيات الحشد الشعبي في العراق، مقتل 25 شخصًا على الأقل وجرح 51 آخرين في غارات جوية على خمس منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إن الولايات المتحدة اتخذت "إجراءات حاسمة" ضد المليشيات الإيرانية داخل العراق، مضيفًا في مؤتمر صحفي من مقر الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا، مساء الأحد، أن التهديدات ضد القوات الأمريكية كانت مستمرة منذ أسابيع.

واعتبر بومبيو، الذي ظهر إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر ومارك ميلاي رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن قرار الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي، " يتناسب مع مواقف الرئيس ترامب المتشددة ضد إيران"، وأن الإدارة الأمريكية " لن تدافع عن جمهورية إيران الإسلامية لاتخاذ إجراءات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

من جانبه، قال وزير الدفاع مارك إسبر، إنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل الضربات الأمريكية في العراق، مشيرًا إلى أن المحادثة شملت مناقشة الإجراءات الإضافية المحتملة.

وأوضح إسبر، أن الإدارة الأمريكية "ستتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة لضمان الدفاع عن النفس وردع المزيد من السلوكيات السيئة من قبل المليشيات أو من إيران".