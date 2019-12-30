إسطنبول، تركيا (CNN)-- أدان حزب الله اللبناني، الغارات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا التي استهدفت كتائب حزب الله العراقي التابعة للحشد الشعبي، وذلك في بيان نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله، الاثنين.

ووصف حزب الله اللبناني، الهجمات الأمريكية بأنها "انتهاك صارخ لسيادة وأمن واستقرار العراق والشعب العراقي".

واعتبر الحزب في بيانه، أن "هذا العدوان يؤكد أن الإدارة الأمريكية تريد ضرب القوى الكامنة للشعب العراقي القادر على مواجهة داعش وقوى التطرف والجريمة".

كانت كتائب الحشد الشعبي، على لسان متحدثها الرسمي، أعلنت مقتل 25 شخصًا في غارات جوية أمريكية على مقار تابعة لحزب الله العراقي في سوريا والعراق.

وأصدرت كتائب حزب الله العراقي، بيانًا يدعو قواته إلى الاستعداد لمرحلة جديدة في محاولة طرد "العدو الأمريكي" من العراق.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد: "نفذ غربان الشر الأمريكي عدوانًا استهدف أبنائنا الذين يدافعون عن حدودنا الغربية، في تحدٍ لسيادة العراق وكرامة شعبه"، " تدعو كتائب حزب الله القوات العسكرية والأمنية والقواعد الشعبية والوطنية إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من الفخر والشرف، وهي مرحلة طرد العدو الأمريكي الوحشي من أرضنا المقدسة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن حكومة بغداد ترفض "العمل الأحادي" من قبل قوات التحالف داخل بلاده، وفقًا لبيان بثته قناة العراقية.

وأضاف عبد المهدي، " لقد أكدنا بالفعل رفضنا لأي عمل أحادي من جانب قوات التحالف أو أي قوات أخرى داخل العراق، معتبرًا أن الهجمات تعد "انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن العراق والمنطقة".

وقال عبد الكريم خلف الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، خلال مقابلة مباشرة مع قناة العراقية، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أبلغ رئيس الوزراء العراقي قبل نصف ساعة من الغارات الجوية الأمريكية.

وأوضح خلف أنه " قبل نصف ساعة من الهجوم، أجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اتصالًا برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أبلغ رئيس الوزراء بأن الهجمات ستنفذ على مواقع تابعة للحشد الشعبي، وهي الوحدات التي يشتبه الأمريكيون في إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في كركوك والتي أدت إلى مقتل أمريكي وإصابة عدد من الأمريكيين والعراقيين".