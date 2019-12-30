نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدانت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونسكو)، الاثنين، مقتل الصحفي العراقي أحمد مهنا اللامي، داعية إلى التحقيق في ملابسات قتله خلال مظاهرات في بغداد بالساس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مديرة اليونسكو، أودري أزولاي، إن "استخدام الرصاص الحي خلال المظاهرات في بغداد أدت إلى مصرع المصور الصحفي أحمد مهنا اللامي إلى جانب 15 شخصًا آخر، وطالبت السلطات العراقية إلى التحقيق في "هذا الاعتداء الوحشي على المدنيين وضمان مثول المسؤولين أمام العدالة"، حسب ما أورده موقع الأمم المتحدة.

وتلقى اللامي رصاصة عندما كان يغطي المظاهرات في إحدى الساحات العامة بالعاصمة العراقية، ما أدى وفاته متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

واللامي مصور صحفي مستقل اعتاد نشر صوره للتظاهرات، الجارية بالعراق منذ أكتوبر/تشرين الأول، على مواقع التواصل الاجتماعي. كما المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش بين عامي 2015 و2017.